Como vecino de Jesús, me gustaría contar la verdadera realidad que vivimos muchos en el pueblo sobre la falta de caudal de agua en las viviendas y cómo hemos tenido que resolverlo, ante la indiferencia del Ayuntamiento de Santa Eulària. Un problema que, de llegar a construirse un gran hospital privado como parece que se proyecta en un solar junto al campo de fútbol, se agravaría todavía más y haría que muchos vecinos de la zona de Jesús y Talamanca, que ahora ya tienen poca presión especialmente en los meses de verano, tuvieran todavía menos ante la demanda que requiere una construcción como la que se proyecta.

En mi caso, vivo en un edificio con apenas 3 años de construcción, en el que somos 10 vecinos, y hemos tenido que hacer una derrama para instalar unas bombas para aumentar la presión, porque el agua llegaba sin fuerza a nuestras viviendas. En nuestro caso, esas bombas funcionan tanto en invierno como en verano, porque es la única forma de asegurarnos una presión necesaria para el funcionamiento de lavadoras y lavavajillas o para algo mucho más sencillo como darse una ducha. No somos una excepción en Jesús, puesto que enfrente de donde vivo se está construyendo un nuevo edificio de pisos y también pondrán bombas por el mismo motivo.

No hace falta decir que la instalación de este tipo de bombas supone un gasto añadido para los vecinos, no solo cuando se adquieren, sino posteriormente en lo referente a su consumo eléctrico y ya sabemos a qué precio está la electricidad. Si el Ayuntamiento hiciera bien su trabajo y la empresa que gestiona el suministro de agua también, los vecinos no tendríamos que gastarnos más dinero para garantizarnos un servicio público como es el suministro de agua en condiciones razonables de cantidad y calidad. Que por cierto, bastante cara es ya el agua, para que encima no nos llegue como toca.

Por eso, sorprende leer algunas noticias en las que el Ajuntament de Santa Eulària niega problemas de caudal de agua en Jesús en relación con la tramitación de un gran hospital privado que podría construirse junto al campo de fútbol y que, sin duda, aumentará el estrés hídrico de la zona. Debemos exigir a nuestros políticos la máxima transparencia y la máxima honestidad. Es evidente que un macroproyecto como éste tendrá grandes consecuencias para la zona, desde el punto de vista ambiental, de movilidad y de consumo de recursos naturales. Jesús ya está al borde del colapso durante los meses de verano y un hospital de más de 33.000 metros cuadrados y con un aforo para más de 3.500 personas, como he leído, me parece una barbaridad. Espero que, por una vez, el Ayuntamiento no se deje llevar por el interés particular de algunos y defienda el interés general de los vecinos de Jesús, que queremos tranquilidad y que se nos garanticen los servicios públicos, como es la gestión de los recursos hídricos.