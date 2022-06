Soy un emigrante brasileño que, desde 1993, he estado trabajando en Ibiza y cotizando en España. En los últimos 42 años, jamás había ido el médico, pero, desgraciadamente, hace un mes y medio, empecé a tener problemas en el estómago.

Mis amigos me insistieron para que fuera a mirármelo, hasta que acudí alCentro de Salud de Santa Eulària. No tenía ni idea de lo que me iba a encontrar. Desde allí me derivaron al Hospital Can Misses, donde me detectaron un tumor en el abdomen y quedé ingresado del 6 al 12 de mayo. Finalmente, fui derivado al servicio de Oncología del Hospital Son Llàtzer donde, a través a través de una endoscopia avanzada y la biopsia, confirmaron que era un tumor maligno en la entrada del páncreas.

Lamentablemente, mi hígado no aguantaría una operación, porque hace años sufrí dengue y malaria en el Amazonas que me provocaron una cirrosis y tampoco quiereo pasar por la quimioterapia que me ofrecieron.

Pero quiero agradecer de todo corazón todas las propuestas que me presentaron para mejorar la salud y, sobre todo, la humanidad y solvencia con la que me han atendido durante este tiempo en estos tres centros.

He comprobado cómo se esfuerza todo el personal en jornadas de hasta doce horas, con toda la paciencia y dedicación del mundo.

Por ello, no entiendo que se pueda plantear una privatización de la sanidad pública, sería un mal negocio para España. Regreso a Brasil a recuperar mis raíces, infinitamente agradecido.