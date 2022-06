¿A qué lumbrera de organización se le ocurre anular con cintas bloqueando el acceso a varias zonas de aparcamiento por supuestamente limpieza y puesta a punto? No hubiera sido más lógico hacerlo por parte y no dejar inutilizable de golpe un 30% de las plazas. Filas de coches dando vuelta entrando y saliendo sin poder aparcar. Muchas plazas dedicadas a personas con tarjeta de movilidad reducidas vacías y policía multando al que por desesperación se le haya ocurrido dejar el coche en esas plazas. Está claro que es justo y necesario que existan. ¿Señores, cuántas personas, pacientes del hospital, acuden con muletas, sillas de ruedas o cualquier impedimento temporal y son también de movilidad reducida sin por ello tener dicha acreditación? Al ver el caos intenté hablar con el responsable de la taquilla que al ser gratuito no sé qué hace, ya que no quiso ni atender mi queja y su única respuesta ante el intento de explicar la situación es que es un parking público y gratuito, no del hospital. Como usuaria del hospital con muletas y a un día de una operación es frustrante tanto el trato como la organización del parking. Espero que llegue a los responsables del mismo y piensen en cómo podrían arreglar ese desaguisado