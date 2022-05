Avui fa 72 anys ja, un 6 de maig, ens varem unir en un enllaç que encara dura i del que han estat fruit els nostres dos fills i les tres netes que tenim. Eren altres temps i el nostre viatge de noces no va ser com els que es fan ara. Ens conformàrem amb poder anar a celebrar les Festes de Maig de Santa Eulària, en carro perquè era el mitjà de transport que teníem, com tanta gent en aquells anys.

És una cosa d’aquelles de què fèiem memòria, fa dos anys, quan en parlàvem amb la gent de l’Ajuntament de Sant Josep i els voluntaris de Protecció Civil de Sant Josep que ens va venir felicitar per les bodes de titani. Sense més importància.

Ens va fer molta il·lusió a tots dos que dos anys més tard s’hagin recordat d’aquella anècdota que vàrem contar de passada i ens regalessin una experiència que recordarem sempre. Per això els volem donar les gràcies més sinceres per les gestions i l’atenció, per fer possible que aquest fos un dia en companyia de la nostra família, anant tots junts d’un lloc a l’altre.

Aquest agraïment també el volem fer arribar a l’Ajuntament de Santa Eulària, pels preciosos obsequis que ens varen fer, però també per l’acollida i la cura que ens dispensaren perquè poguéssim seguir tota la celebració còmodament i en primera filera. A l’ex-alcalde Josep Marí, avui conseller de Transports i Habitatge, que també ens va fer arribar l’afecte del Govern amb uns presents que no esperàvem, i al president del Consell, Vicent Marí, i el senyor bisbe, Vicent Ribas, que també ens varen voler saludar, i molt especialment per les paraules que ens va adreçar durant la missa solemne.

Per aquest dia inoblidable, les nostres gràcies més sentides són pels vesins de Santa Eulària. Per la sonada que ens va regalar la Colla des Broll, per les persones conegudes que retrobàrem al Puig de Missa i que feia temps que no vèiem, però també per tantes altres que ens varen venir a saludar i conèixer, que ens varen tractar amb tant d’amor i ens feren emocionar tant. Això no ho podem oblidar mai i és el motiu d’aquestes lletres. Gràcies de tot cor.