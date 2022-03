Investigadors i protectors del fons marí

Som la classe de 4t B i estem estudiant el fons marí, concretament la badia de Portmany. Després d’unes investigacions hem descobert que està desapareixent la posidònia en aquesta zona. Com tots i totes sabem, és gràcies a la posidònia que tenim un mar net, polit i sense contaminació. També és la casa de moltes espècies d’animals marins.

Us escrivim aquesta carta perquè sabem les causes de la desaparició de la posidònia. Entre d’altres són les maniobres dels vaixells grans, les àncores, els morts, els abocaments descontrolats, els residus que llancen alguns hotels, etc. A banda de tot el que hem explicat, hem de recordar que a Eivissa vivim del turisme i amb una mar bruta i descuidada no vindrà ningú i això tindrà unes conseqüències negatives per tothom. És per això que us demanam que ens ajudeu a cuidar el nostre entorn. Si tothom col·labora la nostra illa i el món en general serà una mica millor!