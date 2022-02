Redactam aquesta carta perquè volem agrair públicament l’excel·lent feina que ha fet l’equip de cures pal·liatives de l’hospital de Can Misses durant els darrers mesos ( octubre fins al gener ) pel que fa al seguiment i intervenció mèdica en el procés de malaltia del nostre pare, Joan Clapés Ramón, que finalment ens va deixar el passat dimecres 26 de gener. Durant aquests mesos aquest equip de persones ens han acompanyat, ens han escoltat, ens han confortat, ens han donar els recursos necessaris i ens han ajudat a acceptar el que era inevitable. En definitiva, han fet possible que una malaltia com és el càncer en fase terminal fos suportable, tant per nosaltres, els familiars, com per la persona malalta, que va ser escoltada i se li va evitar el patiment que tant el preocupava.

Moltes gràcies, equip, per la vostra dedicació, la vostra empatia, i el vostre saber fer. Les vostres visites sempre seran recordades amb agraïment i afecte: Ana, Fran, Pilar, Belén, Mario, Paula, Bea, Vero… i tots els altres professionals que potser no vam arribar a conèixer, així com altres que no recordam, tot i que ens van visitar. Finalment, com va somiar un dia en Joan, en Caront li va acceptar les monedes i va deixar de patir, però en el dia a dia hi ha altres persones que necessiten de l’ajuda que un equip tan avingut com el vostre sap donar, i que sense cap dubte serà fonamental per a les famílies que seguireu visitant i que reconfortareu. Molt bona ronda, UCP.