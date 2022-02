La pretensió de la reforma educativa de la llei Celaá de reduir la Filosofia a la mínima expressió a partir del nou curs escolar 2022-2023 és una nova ofensa que la política vol cometre contra una disciplina que sempre ha defensat el caràcter lliure del pensament, la crítica argumentativa com a motor del canvi social i la necessitat de fonamentar la societat en uns valors recollits tant en la Declaració Universal de Drets Humans com en les diferents constitucions que representen la base ètica de les societats desenvolupades.

En cap moment es discuteix la presència de les Matemàtiques o de l’Educació Física en el currículum de l’ESO, però sí la presència o no de la Filosofia. Quin és el motiu polític pel qual una disciplina nascuda al segle VI a.C. està qüestionada i la seva càrrega horària pot ser reduïda a uns mínims en la formació acadèmica?

L’Ètica, com a branca de la Filosofia, és una disciplina pràctica necessària per a l’organització social i per a la vida política, ja ho deia Aristòtil abans que els Estats es constituïssin com a tals. Com és possible que la Política menyspreï l’Ètica reduint les hores de Valors Ètics a les aules és una qüestió que escapa a la meva entesa, o, potser es pugui pensar que l’Ètica és una companya incòmoda de la Política que no permet traspassar certes barreres que posarien els valors de convivència en entredit.

Sigui com sigui, en la societat globalitzada capitalista en la qual els nostres joves creixen, els que treballem en educació percebem una manca de valors que és l’origen de conductes individualistes l’objectiu de les quals no és l’interès de la comunitat per a una millor convivència i on la solidaritat brilla per la seva absència.

Hauríem de preguntar-nos per l’objectiu que persegueix la llei Celaá quan vol disminuir el nombre d’hores lectives de la Filosofia i l’Ètica, disciplines que posen la reflexió com a punt de partida per a una societat més justa i igualitària.

Promoure la cultura, com diu la nostra Carta Magna, no passa per la reducció de l’Ètica i la Filosofia de les nostres aules, però si aquesta es produeix, seguirem caminant cap a una societat en la qual l’Altre serà el nostre competidor i adversari.