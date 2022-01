Siempre he dicho que mi padre me dejó en herencia al Hermano Luis. Durante años él fue su dentista y cuando se jubiló, dijo que me tocaba a mí cuidarle. El hermano Luis tenía una boca... que era un primor. A lo largo de años, le ‘apañé’, hasta que un día me dijo que su hermana le había pedido que «por el amor de Dios», se la arreglara de verdad. Le tomé registros diagnósticos, me lo estudié y le dije que sí, pero a condición de que me dejara hacerle lo que me diese la gana. Aceptó.

Lo primero es que, con entonces 70 y pico de años, le puse ortodoncia, cuyo sufrimiento encomendó al Señor -eso decía. Y tras muchos meses de trabajo, pude dejarle una sonrisa más que aceptable. Lo que no sabíamos es que al día siguiente de terminar su tratamiento la duquesa de Alba iba a ir a misa a Sant Elm acompañada del que terminaría siendo su último marido. Los papparazzis, que la estaban siguiendo, consiguieron una exclusiva de doña Cayetana y compañía, despidiéndose del Hermano Luis a las puertas de la iglesia. Era tal la luminosidad de su sonrisa, estaba tan contento, que creo que el protagonista de las fotos fue mi querido Fray Luis de Santa Teresa. Se agotaron todos los números del Hola de la siguiente semana, los compró todos él y los repartió muy orgulloso entre sus amigos. Buen viaje, Hermano Luis, hasta el infinito y más allá. Seguiré haciendo la salsa de Nadal que puntualmente te mandaba cada año allá donde estuvieras y brindaré por ti cuando me la tome.