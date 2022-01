A Eivissa, si el vol no surt, potser et toca dormir al ras

L’aeroport d’Eivissa només es queda obert per les nits a l’estiu, a l’hivern tanca per normativa, però sembla que els dies de situacions meteorològiques adverses com la boira de la nit del 30 de desembre no són significatius perquè es contempli una modificació de la norma.

Un grup de persones es va quedar penjat perquè Ibèria no els va poder oferir allotjament, van ser els darrers de la cua de persones afectades per la cancel· lació d’una desena de vols de diferents companyies. Es va acabar parlant amb la Guàrdia Civil, i tot i que jo tenia la nit coberta al tenir família aquí, em va semblar ridícula l’argumentació dels ‘agents de seguretat’; no fa falta ni comentar el paper més bé patètic dels agents de seguretat privats quant a tracte personal. Com menys empatia, millor currículum.

Tot i l’argumentació de la gent afectada, la Guàrdia Civil no va cedir més que per trucar als seus superiors i rebre evidentment una negativa a la demanda de deixar l’aeroport obert per oferir un espai per passar la nit a les persones afectades. Es veu que l’autoritat la tenen la directora de l’aeroport, Marta Torres Puyales i Aena deien, i el que va quedar ben clar és que quan no hi ha voluntat no s’aconsegueix res. En moments així un recorda com d’amable pot arribar a ser un estat i una societat on manen el lucre privat, personatges intocables i grans empreses. Les persones acaben sent un nombre que només té valor si té capacitat de consum, i que es tracten com un drap brut quan són pobres, immigrants, sense papers, o estan afectades per una situació excepcional i que poden requerir suport. I els ‘agents de seguretat’ s’impliquen a consciència, sobretot a l’hora de treure la porra per tal de complir la norma o desnonar persones.

S’ha de reclamar a AENA que cotitza a borsa?

Aquestes persones van haver de buscar-se un forat on dormir o pagar feliçment un taxi i hotel, si n’hi havia, a les 00.30 de la nit.