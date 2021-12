Hago una queja sobre el caso de un gato al que han llamado ‘Inocente’ en el municipio de San Antonio. Fecha 27/11/21, se llamó tres veces para socorrerle. Se acudió y no fue llevado al veterinario. Se dejó agonizando toda la noche hasta el día siguiente que falleció. Hay un vídeo donde se ve al gato que está en muy malas condiciones y llorando. Por la publicación del Facebook y por mis contactos tengo conocimiento de que no es la primera vez. Como ciudadana estoy preocupada, pienso y espero que se deberían tomas medidas para que esto no vuelva a suceder en un futuro.

Tanto si es para atención veterinaria o si fuera necesario dicho por el veterinario el sacrificio.... Pienso que por ley hay que ayudar al animal y no dejarlo sufrir de esta manera.