Desde la Asociación Elena Torres por la Investigación Contra el Cáncer nos gustaría dar las gracias al increíble equipo del Patronat de Música d’Eivissa: a su Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa y a su Coro Ciutat d’Eivissa, por colaborar con nuestro proyecto el 20 de noviembre donando la recaudación íntegra de su concierto de Santa Cecilia, patrona de los músicos y gran motivo de celebración para el mundo del arte.

Vivimos una noche mágica en la que las formaciones musicales del Ayuntamiento de Ibiza quisieron aportar su granito de arena a la investigación contra el cáncer y eligieron nuestra Asociación como beneficiaria de todo lo obtenido con las entradas. Gracias de corazón ya que cada aportación es muy importante para avanzar en la investigación de la detección precoz del cáncer.

En la primera parte del concierto el Coro Ciutat d’Eivissa nos emocionó con su interpretación de Gabriel’s Oboe de E. Morricone y nos deleitó con su versión de Halleluja de L. Cohen. Gracias por hacernos sentir la esperanza con vuestro instrumento más ancestral: la voz.

En la segunda parte, la Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa nos puso la piel de gallina con tantos músicos en el escenario y con la gran variedad de instrumentos que pudimos apreciar. Gracias a cada uno de los músicos que tocó en Can Ventosa, por unirse y crear tantas melodías increíbles. Nos quedamos encantados escuchando Childrens of Gaia, Elements, Into the storm y Paradiso, fue un placer, y nos llenó de esperanza para seguir soñando con un futuro sin cáncer.

Por último, no podemos olvidarnos de todo el equipo que hay detrás del escenario, el que hace posible que todo salga perfecto. Gracias a Iván Mérgola, director del Patronat de Música d’Eivissa, y a Ana Corona, administrativa del Patronat, a los técnicos de sonido y personal de Can Ventosa, quienes estuvieron a nuestro lado para todo lo que nos hiciera falta.

Gracias al público y a todos los que habéis pensado en nosotros porque hacéis que esta lucha sea cada vez de más personas y tenga más fuerza que nunca. Gracias por regalarnos vuestra música. ¡No hay mejor manera de luchar contra esta enfermedad que de la mano de la mejor banda sonora!