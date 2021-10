Teniendo en cuenta que estamos todos acostumbrados a leer mayormente negatividad y quejas en general, me gustaría reconocer el increíble cuidado, tanto profesional como personal que mi marido y yo hemos recibido del personal de Can Misses y el Centro de Salud de Santa Eulalia.

Hace unos cinco años mi marido visitó el departamento de Dermatología en Can Misses, donde fue diagnosticado y tratado por cáncer de piel. Después el departamento Maxilofacial le operó con éxito varias veces, seguido por radiología. Todo fue llevado a cabo no solo con profesionalidad sino también con una atención personal y cariño que hay que destacar. Cuando, después de un tiempo, el cáncer volvió, desafortunadamente no fue tratable.

Hemos disfrutado lo máximo posible de nuestro último año juntos, con el apoyo de las enfermeras y médicos de la Unidad de Cuidados Paliativos y la Sección de Oncología, que estaban a nuestra disposición si hacía falta las 24 horas del día por si acaso les necesitábamos.

Cuando al final el sufrimiento fue demasiado, solicitó la eutanasia y fue ayudado a morir con dignidad y en paz.

Reitero mi eterno agradecimiento a estos héroes sin capa.