Intento resumir: Apeam propone a la APB que controle a los incontrolados que somos los de la náutica de recreo, sin demonizar a nadie claro. ¿Quién tiene la culpa de que los barcos de línea tengan que esperar a tener su atraque libre? Los de recreo. El de línea que aún no ha salido para dejar sitio no. Pero este no es el tema.

La APB es una institución corrupta hasta las trancas cuyo actual presidente cobra para no hacer nada, no vaya a ser que algo le salpique. A la concesión del puerto para megayates me remito.

Desconocía Apeam qué era, pero con lo leído también promete. Sí le sugeriría que en vez de a la APB se remitiera a la DGMM.

He aquí el summun de la estulticia, la que debiera regular con cierto criterio el mar español, la que permite barquitos navegar «patroneados» sin ningún título ni conocimiento, la que nos compara a los de recreo con buques mercantes, la que nos fríe a impuestos y burocracia inútil, la que permite unas capitanías marítimas en manos de quien sea, sin control de su buen hacer y atención al navegante, etc., etc.

Por último, sr. Cardona, ustedes y nosotros compartimos el mar, quizá el problema está en los que hacen navegación de salón-despacho.

Un saludo a todos los marinos.