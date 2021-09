Los ‘jetas’ del parking de es Cavallet

Los que controlan la entrada del parking me hacen señales de que está lleno, me dicen que vaya hasta el final y dé la vuelta.

Las dos veces, cuando vuelvo a pasar por la entrada del parking, veo que dejan entrar sin problemas a varios coches de alta gama, incluso les indican dónde puede quedar sitio.

Esta última vez, les pregunto que si no me dejan entrar ¿es por llevar un coche normal y sin lavar? (lleno de tierra por las recientes lluvias de barro)… me dicen que no, que los que dejan entrar es porque tienen ‘reserva’… ¿reserva dónde… en la playa?…

No es el aparcamiento del restaurante, es el de la playa, y creo que estos individuos no tienen competencias para negar la entrada al parking a los que no tenemos pinta de dejar buena propina.

Pero bueno, es lo que hay, los ‘jetas’ campan a sus anchas y nadie los controla y así nos va a los que vivimos en Ibiza.

La inacción de las instituciones que deberían tener competencia sobre este entorno y esos personajes, hace que la isla (pandemia incluida), desde junio a septiembre, sea principalmente para el disfrute de los privilegiados que no tienen problema en mantener a base de buenas propinas a unos tipos, sin vergüenza, que nadie controla.

Pues imaginen el año que viene… creo que los residentes tendremos que empezar a pensar en ir a disfrutar de las playas a otra comunidad… ¿es lo que hay?... lástima.

P.D.: Si esas personas están allí, pagadas o autorizadas por las instituciones, legalmente, olviden esta carta, pero creo que no es el caso.