Perill a la carretera de Corona

A sa carretera de Sant Antoni a Corona, el tram entre la piscina municipal i l’encreuament de la carretera a Cala Salada és molt perillós. És estrany que no hi hagi hagut algun accident mortal. Deu ser perquè els que hi passam, quan trobam algú que va caminant ens aturam si fa falta per deixar passar els cotxes que circulen pel carril contrari, perquè tots no hi cabem.

La quantitat de cotxes, camions de gran tonatge, autobusos i caminants incrementen la perillositat fins a límits que no són raonables. Aquest fet es multiplica quan arriba l’estiu. Els caminants no tenen altra alternativa. Segons diu la gent gran, l’amplada de la carretera és la mateixa que quan era un camí de carro.

Curiosament en aquest tram hi ha una antiga pedrera i avui en dia amb la maquinària actual sembla ridícul no poder treure uns quants metres per fer una vorera transitable

Si no hi ha sous per arreglar això que és urgent, com és possible que s’hagi asfaltat de nou la ronda Nord, es camí de Punta Galera molt ben fet o es canviï la jardineria de les quatre rotondes de la mateixa ronda on hi havia unes lavandes polides (tomanins) de fàcil manteniment. Em faig creus que una obra tan necessària no es consideri una prioritat pels responsables de la xarxa viària i els nostres representants polítics ho deixin passar.