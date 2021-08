Can Misses: un viaje sin retorno

Salimos del hospital sobre las 13 horas, así que íbamos sobrados de tiempo para poder embarcar a las 13.30. No había taxis en la parada pero confiamos en que alguno llegaría y lo aprovecharíamos para bajar al puerto. Pasaron unos 15 minutos y, al no llegar ninguno, llamé a Radio Taxi. El resultado fue escuchar 15 minutos más de una musiquilla interrumpida de vez en cuando por «todos nuestros operadores...». Ya como último recurso, me dirigí a la recepción por si ellos disponían de algún contacto más directo. La respuesta fue que no pero unos de ellos, casualmente, estaba casado con una taxista (lástima que fuera de Sant Antoni) y se comprometió a que, por radio interna, ella intentaría que algún compañero se acercase. Hizo varios intentos, pero igualmente sin resultado.

Ya pasada más de una hora se me ocurrió aplicar aquello de «a grandes males, grandes remedios». Total, bajé andando hasta la estación marítima, allí sí pude coger un taxi y subí a Can Misses a rescatar a mi madre.

Seguro que aquí muchos pensarán «y dónde está el drama?». Pues la verdad es que andar un par de kilómetros y retrasar una salida una hora y media no es ningún drama. El problema/drama lo tienen aquellas personas que, o por ser mayores, o por no llevar acompañante o porque el acompañante no puede hacer esta caminata, se encuentran ahí tirados vayan a saber por cuánto tiempo.

Y ahora le pregunto alAjuntament d’Eivissa: no habría posibidad de obligar a que, al menos un taxi, estuviera siempre disponible en la parada de un lugar tan prioritario como Can Misses? Nada, ahí se lo dejo... Ustedes sabrán hasta qué punto pueden/quieren buscarle una solución.