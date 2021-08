Sobre el Premi 8 d’Agost de diseño

Hola, soy Pablo, graduado en diseño gráfico y con experiencia profesional desde hace algunos años e, incluso, he recibido algún premio de ámbito nacional. Y no, no estoy buscando trabajo. Lo que realmente estoy buscando en una explicación. Alguna pista para comprender por qué, en una isla de prestigio creativo del más alto nivel, parece que no hay ningún/a diseñador/a capaz de llegar al mínimo de calidad que exige el Premi Vuit d’Agost. Año tras año, desde que se incluyó la categoría de diseño gráfico, veo cómo jamás se lo han otorgado a nadie, con una única excepción en 2020. Pero en 2017, 2018, 2019 y ahora en 2021 decidieron por unanimidad que «ninguna de las propuestas presentadas llegan, ni desde el punto de vista conceptual ni técnico, al nivel adecuado» o que «ninguna de las propuestas reúne el concepto, la formalización técnica, la originalidad y la capacidad de síntesis para ganar este premio».