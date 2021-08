Nota d’agraïment de la família d’en Pep de sa Plana

Sa família d’en José Prats Ribas, en Pep de sa Plana, vol agrair tot es suport i mostres d’afecte rebudes arran des seu accident es 6 de juliol i posterior traspàs el passat 24 de juliol.

En primer lloc hem d’agrair la ràpida intervenció de les ambulàncies del 061, que detectaren tot d’una la lesió neurològica i el traslladaren a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario on va ser intervingut i tractat a l’UCI fins dia 12 de juliol, en tot moment amb un tracte professional i proper que ens va fer més bons de dur els moments d’angoixa i incertesa. Gràcies a tots per la vostra professionalitat i tracte humà, tant als professionals de neurocirurgia com als d’UCI.

Després va ser traslladat a l’Hospital de Can Misses, on va romandre ingressat a l’UCI del 12 de juliol fins al 24, atès de la millor manera possible i on en tot moment es va lluitar pel seu benestar i mantinguérem l’esperança de retornar a casa fins a les darreres hores. Cada dia, que ens han semblat molt llargs, hem vist com de la millor manera, amb professionalitat i qualitat humana els professionals de l’UCI, en uns temps difícils com els que corren, es desvivien perquè no ens faltàs res i que poguéssim acompanyar es nostre espòs/pare/güelo tot es temps possible. Tenim uns professionals de bandera, no podria anomenar-los tots perquè són moltíssims, però no em resisteix a agrair al doctor Escudero (UCI) i al doctor Marí (ORL) la seva inestimable dedicació i tracte afectuós. Gràcies a tot el personal tant d’infermeria, com auxiliars, com metges, ens vau fer aquest trànsit tan difícil suportable. Gràcies per la paciència, l’escalfor i la professionalitat.

Finalment el dia 26, vam acomiadar es nostre espòs/pare/güelo envoltats i aconhortats per tots, ara sí que no puc anomenar tothom: família, amics, vesins, obrers de la Parròquia, capellans, companys de feina, companys caçadors, companys apicultors, Ajuntament de Sant Antoni,...ai, no voldria oblidar ningú, encara avui passats es dies no deixam de rebre mostres de condol i afecte. Mil gràcies a tots, en Pep està molt content, ho sabem cert, de què no ens deixeu sols i que continueu pregant per ell i per naltros. Al cel ens retrobarem.