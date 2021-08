Efemèride desapercebuda

Un any més acaba de passar absolutament desapercebuda. Es tracta de l’efemèride de l’ocupació de la nostra terra per part de les tropes borbòniques vencedores de la guerra de Successió l’any 1715, uns mesos més tard que la ciutat de Barcelona, el famós 11 de setembre del 1714. Segons sembla, fou el 5 de juliol.

Això suposà la pèrdua de la sobirania per a la nostra terra: se suprimí la nostra Universitat, és a dir, la nostra institució d’autogovern; les nostres Salines, que eren comunals, foren incautades i més endavant venudes a una empresa privada; la nostra llengua a poc a poc ha set arraconada de la nostra vida i ha agafat un caire marcadament subaltern respecte del castellà (llengua imposada pels invasors), començant per la presència formal dels escrits oficials en aquella época en què la gent no sabia llegir ni escriure; continuant quan la gent començà a anar a escola i, per tant, començà a sebre de lletra, fins que a partir de la segona meitat des segle XX, amb l’arribada del turisme, també començà a ser arraconada de la presència col·loquial a base d’una cada volta més massiva immigració que, en la situació de no-sobirania que ens trobam, no podem a penes assimilar. I Eivissa és un dels exemples pitjors de tots es Països Catalans, on l’idioma heretat dels nostres avantpassats té una categoría social de patuès, foragitat dels registres formals

A Catalunya commemoren (no celebren) l’11 de setembre, a Catalunya Nord el 7 de novembre del 1659 (la cessió des territori a França arran del Tractat dels Pirineus); a València, d’una manera no oficial, el 25 d’abril del 1707 (la derrota a la batalla d’Almansa). A les altres illes, lamentablement, estan igual que aquí. Amb això es vol recordar, tant a naltros mateixos com als responsables de la nostra situació, que som un poble ocupat i que ho hem de seguir recordant fins que es restitueixi la nostra anterior situació de sobirania i hem vist recentment que fer passes per a recuperar-la pot comportar pallisses, presó, exili, multes…