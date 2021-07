Una noche de verano en urgencias

Dos años bien duros llevamos, para unos más que para otros, para qué nos vamos a engañar. Ya ha llegado el segundo verano desde que el covid-19 llegó a nuestras vidas, obviamente el sector turístico es el que más ganas y necesidad tenía de una nueva normalidad lo más cercana a la vieja normalidad. Lamentablemente para muchos, la isla sigue estando a medio gas. Pero lo que me lleva aquí es ver cómo la sanidad sigue siendo la gran olvidada. ¿Cómo es posible que siga entrando gente a la isla y no se refuerce el personal? ¿Cómo es posible que se permita que nuestros médicos anden destrozados y desbordados y que no se haga nada?

Ayer mi padre de 82 años se cayó y el pobre ha tenido que pasar la noche en una silla en urgencias porque no hay camas y además sin nadie de la familia con él. Me parece indignante. Y gracias doy a que, aun estando el hospital desbordado, el servicio médico le ha tratado de 10.

¿Y este es el servicio sanitario del que se presume en España? ¡Venga ya! Este año que, si es por el covid, antes del covid que, si no hay dinero, llevamos muchos años así. Cada año hay a quien lanzar los balones, pero nadie toma medidas. Tenemos un gobierno que se dedica a discutir entre ellos en vez de hacer su trabajo que es velar por la ciudadanía, por si lo hubieran olvidado. Resulta tan sumamente triste y patética la situación política desde hace años en este país que aún se extrañan de que cada vez haya menos votantes. Y seguro que alguno valdrá la pena, pero pasa tan desapercibido...

La isla cuadruplica su población en verano porque “hay que hacer dinero”, pero se ofrece un servicio de pena a muchos niveles. ¡Basta ya! Sanidad necesita más personal. Seguro que si en el hospital se vendieran copas ya habrían puesto más personal. Ahí lo dejo.

Y solo agradecer a los sanitarios, que aun estando desbordados siguen al pie del cañón y tratan a los pacientes con amor. Y cómo no, a la doctora Karen Vieira y enfermeras quienes trataron a mi padre de diez. Gracias de corazón.