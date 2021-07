Imposible encontrar un taxi en Eivissa

El sábado 26-6-2021 llamé a la centralita de Radio Taxi para pedir uno. Eran las 11 horas y a las 11.30 tenía que estar en la carpa del Hospital Can Misses para hacerme una prueba. A la tercera llamada y viendo que no llegaba, mi marido y yo optamos por ir a la parada más próxima, que está a unos 60 metros de casa, en ses Figueretes.

No había ningún taxi porque muchos prefieren ir a zonas más turísticas, donde tienen más trabajo. Después de 45 minutos de espera sin que apareciera ninguno, tuvimos que pedir ayuda a un familiar, que tuvo que dejar su trabajo en Sant Rafel para venir a recogernos. Llegamos con más de una hora de retraso al hospital y ya no había nadie, aunque finalmente pudimos conseguir que me hicieran la prueba.

Queremos y necesitamos turismo y cuando por fin viene, nos encontramos con muchas pegas. En fin… puede que mi queja caiga en saco roto, pero ahí lo dejo. Y les aseguro que mucha de la gente que esperaba en la parada, y nosotros mismos, si hubiera pasado un taxi pirata lo hubiéramos cogido.

Muchísimas gracias por su atención.