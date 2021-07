Ahir anàrem a sopar a la Savina. Tíquet per al cotxe sense paper, és clar, no hem de contaminar. Terrasseta a primer pis, vistes al port ... A les 22:30 surten dues barques: una posa «Trasnoséquemés» i l’altre «30 €» (amb quanta gent?). Desamarren, giren s’espigó, fan fumerellada i a córrer cap a Vila. Si sumam i restam, com surten els comptes?

PD- Sí, sóc conscient que els responsables del fum i dels paperets no són ben bé els mateixos.