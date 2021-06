Sense educadors socials

El conseller d’Educació i FP, Sr. Martí March va venir dimarts passat a Eivissa i ens va deixar algunes perles en forma de falsedats quan va respondre sobre la supressió de les places d’educador social en instituts de secundària a partir del pròxim curs.

El conseller va assegurar que no s’eliminava l’educador social dels centres quan, en realitat, sí que desapareix. O és que no sap el conseller que les tasques que estan realitzant els educadors socials quant a intervenció en alumnat i famílies no les podrà realitzar un altre professional?

Va dir el senyor March que les places d’educador social es van crear com una contractació laboral associada a un projecte d’inversió i que aquests projectes d’inversió tenen una durada y a partir del pròxim curs no hi ha possibilitat de continuar amb ell. Doncs el senyor March deu conèixer, com a responsable del departament, que la durada del projecte actual és de tres cursos, més un d’opcional, com van confirmar des de la conselleria en el moment dels primers contractes. Això és tan cert com que es va fer una contractació nova fa només un mes i a l’educadora se li va assegurar que tindria un mínim de dos anys més. Aquesta educadora va deixar un treball temporal davant d’aquesta informació.

Va assegurar també el conseller o la seua directora general que cada baixa implicava anar a Funció Pública. Que no hi ha altre personal ens els centres docents sense tenir la condició de docent? I què passa quan cal fer alguna substitució en aquests col·lectius?

D’aquesta manera el curs comença amb 25 persones més a les cues de l’atur perquè no és cert que se’ls avisàs de l’obligatorietat de passar-se a una bossa de PTSC. Ara mateix els educadors socials (alguns dels quals estan ocupant la seva plaça durant quatre cursos) són a l’atur sense possibilitat d’inscriure’s a la bossa de treball.