Apartamentos Don Pepe, dos tazas más

Hoy hemos recibido una nueva notificación en uno de los apartamentos que se deben dejar, según el ayuntamiento, que no sé cómo interpretar, y que quiero compartir para ver si escribiendo se me pasa lo que siento.

Esta tarde ha sido notificada mi madre, después de tres años y medio fallecida, imaginen la cara de mi hermano al recibir el escrito: incredulidad, rabia....

Este alcalde tan social y tan medioambiental, no solamente no sabe lo que hace, demuestra que no tiene ni idea de quiénes son las personas a las que está hundiendo la vida, despojándolas de su casa. A ver alcalde, tanto sentimiento que le pone, ¿ni se ha preocupado de saber, de poner cara,a las personas que allí residen? Sólo con ese sencillo ejercicio hubiesen evitado más dolor del necesario.

Se supone que los servicios sociales están volcados en este tema, que los técnicos han visitado cada casa, y ¿ni siquiera saben a quién están notificando? Si no fuera tan doloroso, sería hasta gracioso, qué patético. Hoy en el Parlament hemos visto al anterior alcalde y ahora conseller contestar a Virginia Marí (por cierto, gracias Virginia, de parte de los afectados), ponerse muy digno con este tema, porque resulta que no hay que hacer política de un tema tan dramático, jajaja. Hasta ahora esto sólo ha sido política, nefasta para los ciudadanos, pero política.

Este asunto está poniendo en evidencia la escasa consistencia de los argumentos del Ayuntamiento y lo poco que conocen a los ciudadanos a los que gobiernan...

Espero y deseo que esto no le tenga que pasar a ninguna familia más.