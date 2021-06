Un gran problema, a les mans de la població i dels turistes

M’agradaria parlar sobre les platges i els turistes. Primer de tot s’ha de destacar que és clar que el turisme és la primera font d’ingressos de les Pitiüses però, quin impacte tenen els turistes sobre la nostra illa?

Els turistes donen treball a molta gent, però no són bons per les nostres illes quan venen de vacances, no es preocupen pel medi ambient, ja que embruten les platges, fumen i tiren el cigarret a qualsevol part, és a dir, que no cuiden la nostra illa, ja que no viuen aquí i només pensen en malbaratar, llençar i gaudir.

No tan sols fan malbé les platges, sinó que també destrossen els espais naturals i és clar, es pensen que algú recollirà la seva destrossa. Hi ha molts de voluntaris, però no és suficient i no deixa de ser un problema.

Per altra banda, en aquesta carta, també m’agradaria donar les gràcies a totes les persones que recullen plàstics a la platja i a tots aquells programes que intenten netejar l’illa i protegir els espais naturals, com per exemple els que organitzen recollides de plàstics per a tots els instituts o programes que tracten d’investigar i vigilar els microplàstics que hi ha a les platges, per tal d’informar a la població sobre la nostra situació.

Ja sabem que cada petita aportació dels ciutadans és bona, perquè si tots hi participam, podrem mantenir les nostres illes netes.