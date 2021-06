Crec que ja toca. La història va de voluntaris i crec que es l’hora de fer-vos un reconeixement públic per la vostra labor. D’una forma especial, volia ressaltar la labor de les agrupacions de Protecció Civil. Aquestes agrupacions estan formades per voluntaris, és a dir, gent que dedica el seu apreciat temps per ajudar als demés i servir a la societat. Esteu en tot; en incendis, desfilada dels Reis Mags, esdeveniments esportius, carnavals, etc...

Esteu allí als moments més importants i en llocs moltes vegades compromesos. Dediqueu el temps per als demés, renunciant a estar amb les vostres famílies i renunciant a les vostres activitats personals, i tot això sense percebre res a canvi. Per això, crec que es l’hora de ressaltar les activitats d’aquestes agrupacions i sobretot, agrair la important i silenciosa labor que esteu fent per als demés. Gràcies protecció civil, gràcies voluntaris!