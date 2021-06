Amb o sense virus, hi ha gent entestada a pagar el seu avorriment

2021. Efectivament, estem en l’any 2021. Un any que encara segueix marcat pel famós covid i on a més d’això, s’afegeixen altres sectors que es veuen molt afectats per aquesta situació: la gent jove. Aquest grup de gent és el més damnificat per motius que es veuen d’una hora lluny: desmotivació, falta de ganes, doblant esforços per aconseguir els seus objectius (i la majoria, sense èxit). I aquí hi ha diversos culpables, un d’ells és el següent.

Aquest succés va tenir lloc fa uns dies en un centre educatiu. Un alumne va treure un 4’9 de nota, ell va pensar en tot moment que li pujarien al 5 (per una dècima, ell va pensar que no passaria res), però el noi va rebre un email per confirmar-ho. El professor li va recomanar anar a pujar nota, cosa que l’alumne va acceptar (perquè no perdia res), així que es va presentar i va fer l’examen.

Ell ja estava de vacances i de sobte, el professor li escriu dient-li que no el convencia i va decidir enviar-lo a recuperar l’assignatura (per una desena i a sobre, el va avisar el dia abans de la data de l’examen). Això el va omplir d’ira i a l’endemà va anar a l’examen, el va deixar en blanc i li va mostrar el seu enuig. I ara ell té una recuperació immerescuda i amb una motivació nul·la per l’actitud del professor.

La conclusió és que hi ha professors que t’ofereixen facilitats, que entendran la situació actual i altres que els importarà ben poc, fent que aquesta persona perdi l’interès en els estudis i els abandoni a curt termini.