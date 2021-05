Me gustaría hablar de la falta de recursos que nos encontramos las personas adultas que hemos sido víctimas de abusos sexuales en la infancia.

Sufro estrés postraumático. Llevo años arrastrando las consecuencias emocionales y psicológicas que me supone este trauma: abusos reiterados durante años por un familiar cercano. Viví años con esos recuerdos bloqueados inconscientemente en la memoria. Ahora sufro reexperimentando esos recuerdos. Todo esto me ha llevado a un estado depresivo. Siento tristeza, dolor, soledad, rabia, falta de autoestima, dificultad para relacionarme. Me falta energía, motivación, ganas de vivir, me he aislado socialmente, me cuesta dormir y comer. Muchas veces pienso que la única solución es terminar con mi vida. Es un pensamiento recurrente y me siento culpable por no saber gestionar bien mis emociones.

Proceso el dolor como puedo. Intento olvidar y superar mi trauma, con tratamiento farmacológico y terapia, pero sin poder conseguirlo. Siento que los recursos son insuficientes y no puedo dejar de preguntarme: ¿por qué tengo que vivir tan cerca de mi abusador? ¿Por qué no tengo derecho a ninguna ayuda laboral o económica? ¿Por qué no existen recursos para ayudar a las víctimas en nuestro proceso terapéutico y judicial, en caso de que lo haya? ¿Por qué no se nos considera víctimas de violencia machista?