Hanbol: no tot és com sembla

El cadet femení HC Eivissa Construccions Gabriel, guanyadores de la lliga insular d’handbol a Eivissa, ens queixam d’una única cosa.

Estam totes molt contentes de poder dir que hem guanyat la lliga insular d’handbol a Eivissa. Sabem que aquest resultat no hagués estat possible sense el nostre equip directiu, al qual volem donar-li les gràcies.

Ara, el que ens toca és continuar entrenant per al Balear, que es jugarà amb l’equip campió de Mallorca.

Hem aconseguit aquest resultat malgrat la situació en la qual ens trobem per la covid, les restriccions que es van afegint i la pista on entrenem.

Em centraré en l’última cosa citada. L’handbol és un esport, juntament amb el bàdminton, bàsquet, gimnàstica rítmica, etc., que es practica en un pavelló cobert. No obstant això, nosaltres entrenem en una pista de formigó porós, fet que no ens facilita els entrenaments.

La diferència que tenim nosaltres amb els anteriors esports esmentats és l’escassetat d’horaris en el pavelló municipal des Pratet.

Portem temps queixant-nos d’aquest fet, la qual cosa va fer que a meitat de temporada aconseguíssim una hora més de pavelló un dia de la setmana.

Escrivint aquest article, no aconseguiré que ens donin més hores de pavelló cobert a l’Handbol Club Eivissa, però sí que més gent sàpiga la situació en la qual entrenem.