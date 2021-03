Mucho más que un Club

El Club Náutico de Ibiza siempre ha formado parte de mi vida. Cuando era pequeño y salía a navegar con mis padres, desde el barco, a la salida del puerto, veía una hilera de barcos pequeñitos remolcados por una neumática que me llamaban la atención. Esos barcos resultaron ser optimist y gracias a los cursos de verano que hacía el Club, pude probar y decidir que quería navegar en ellos. A los 9 años hice mi primer curso de iniciación y después me matriculé en el de perfeccionamiento, con lo que poco a poco me fui aficionando a este deporte. Gracias al soporte del Club Náutico de Ibiza y a los valores inculcados por sus entrenadores, han conseguido convertirse en mi segunda familia y en un apoyo imprescindible a la hora de competir en regatas nacionales e internacionales. Sin el soporte del Club, nada de esto habría sido posible, siempre prestando su ayuda a los regatistas, haciéndose cargo de la mayoría de los gastos que suponen los entrenamientos y las competiciones, prestando embarcaciones, furgonetas, remolques...