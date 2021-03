Rememos juntos en apoyo del Club Náutico de Ibiza

Me llamo Veith Nicklas un nombre que, como podrán intuir, no es ibicenco. A pesar de ello, y gracias a mis padres, desde pequeñito me matriculé en los cursillos de vela que la escuela del Club Náutico Ibiza ofrece durante las vacaciones. Allí me ofrecieron la oportunidad de adentrarme tanto en el mundo marino como en la práctica de este deporte, pero hicieron algo más: generaron en mí un sentimiento de comunidad, de pertenencia y de respeto por el entorno que no solamente me hizo sentir ibicenco sino que, además, me permitió valorar la suerte que tenemos y que compartimos de vivir en nuestra isla.

Al principio esta relación con la mar comenzó como un juego para convertirse en un deporte y actualmente ser, incluso, mi profesión y mi pasión. Toda esta trayectoria, ligada a nuestro Club me ha ayudado muchísimo a sentirme 100% miembro de la familia del Club Náutico de Ibiza.

Por eso os escribo esta carta, para pediros a todos un gran favor: que unamos nuestras fuerzas para remar todos en el mismo rumbo apoyando a nuestro Club. Una entidad sin ánimo de lucro, que está a punto de cumplir 100 años de historia, y que se merece que podamos celebrar su centenario juntos en este lugar emblemático que nos une.

Gracias a todos por ayudarnos a seguir creciendo desde 1925.