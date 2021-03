Las voluntarias de asociaciones protectoras de animales manifestamos nuestro completo rechazo a las afirmaciones hechas por la concejala de Bienestar animal, Guadalupe Guadi. En primer lugar, ninguna asociación tiene a día de hoy el contrato que han firmado con la sociedad de cazadores, como se afirma en el artículo. También estamos aún a la espera que nos digan qué han hecho con los gatos que han atrapados hasta ahora. En ningún momento hemos confirmado nuestra colaboración con los cazadores. Hemos pedido a Guadalupe y a la asociación de cazadores de San José el protocolo de actuación y el convenio que han firmado. Se nos dijo que los cazadores no cobrarían nada del Ayuntamiento y leemos en este artículo que sí. No estamos de acuerdo que se destine ni un solo céntimo de bienestar animal a una asociación de cazadores. Además, en el artículo pone que los gatos una vez atrapados se le pondría el chip. ¿A nombre de quién? Porque desde las asociaciones la señora concejala ya sabe de sobra nuestra postura, es inviable y poco ético poner el chip a nombre de las asociaciones, los gatos pertenecen al municipio de Sant Josep, si quieren poner chip que lo pongan a nombre del Ayuntamiento. Los gatos de colonia no son ni de lejos un problema para la salud pública, al contrario, los animales están sanos y atendidos por cuidadores formados y se evitan disputas entre vecinos por lo que también es una labor social. Está más que comprobado que el programa CER es la única vía ética y moral para hacer frente a esta problemática. A día de hoy ninguna asociación de la isla de Ibiza dispone de un refugio propio para acoger gatos, ¿dónde tendríamos que cuidar de estos gatos que cogerían los cazadores? El Ayuntamiento debe tener unas instalaciones adecuadas para ellos y no las tiene, algo que llevamos pidiendo a la concejal Guadalupe desde que está en su cargo como concejal de bienestar animal.

Añadimos que la ley baleares 1/92 a la cual se refiere el técnico de medio ambiente para justificar sus acciones está obsoleta por ser ratificado el convenio europeo sobre animales de Estrasburgo de 1987 por España en 2015 y de aplicación desde 2018.

Se pide su actualización en el Parlamento balear desde tiempo.

Un animal de compañía aún en estado feral no puede ser considerado especie invasora.

Hay que controlar de forma ética su población aplicando el método CER con el fin de reducir en algunos años su población de forma más natural. Gracias.