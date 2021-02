Diuen que els adolescents d’avui en dia no servim per res; no feim cas del que ens diuen, ens queixam per tot, som molt irresponsables… La nostra opinió mai compta perquè des del punt de vista d’un adult, som massa immadurs com per tenir-ne una.

Això és el que els mitjans de comunicació volen que tothom cregui; els adolescents d’avui en dia, estam més que capacitats per donar una opinió igual de vàlida que la dels adults, i encara així, ens infravaloren. Anam a l’institut de les 8 del matí, fins a les 14 de la tarda, sis hores seguides amb mascareta i amb les finestres obertes per la covid-19. Encara que tot aquell temps estem treballant, arribam a casa i encara ens queden tasques que hem de fer pel dia següent.

El que no es té en compte és que la majoria de nosaltres té extraescolars, com anglès, per exemple, que ens dona encara més feina de la que teníem abans. Però els adults no valoren tot això, l’únic que veuen és quan estam en el nostre temps lliure amb els nostres telèfons mòbils i d’allà ja creuen que és l’únic que feim.

Si ets un adult llegint això, ara ja saps que estar tot el dia enganxats als aparells electrònics no és l’única cosa que feim en el nostre dia els adolescents.