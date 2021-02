Aquesta carta és una carta d’agraïment. Agraïment als que des de molt jove em varen fer estimar sa política. Mal vista pel comportament d’uns pocs, però sense dubte una de les ciències més polides, sobretot a nivell municipal. Gràcies Xico i Lurdes per inspirar-me tant.

En 2012 vaig ser consellera i vaig viure una experiència fantàstica al Consell. En vaig aprendre molt amb grans companys. En 2015, en Pep Agustinet i el PSOE em varen convidar a fer feina a l’Ajuntament de Sant Josep, al meu poble, on els meus fills van a escola i els meus pares celebren aniversaris. Només puc dir gràcies. Als meus companys, dels que he après molt. Als companys d’oposició per sempre tractar-me amb respecte i educació. I a tota la gran família que forma l’Ajuntament.

Gràcies a tots els veïns i veïnes que amb el seu vot em varen donar l’oportunitat de viure una de ses millors experiències de la meva vida.

Gràcies a tot l’equip del departament d’esports, ha set un plaer fer feina amb valtros.

Gràcies a tots els majors del poble per ensenyar-me tant. Aquest any us he trobat molt a faltar per culpa de sa pandèmia, però esper que molt prompte pugueu disfrutar del programa Som Grans, que amb tant de carinyo vàrem preparar.

Gràcies a totes les associacions esportives, de veïns, de majors i culturals per sa vostra feina desinteressada, tan important per la nostra societat. Sou l’exemple de què junts som millors i feim millors als nostres pobles.

Gràcies a totes les associacions de l’àmbit social. Sense dubte els millors records que m’emporto són de la feina amb valtros. Gràcies a l’equip de Benestar Social, auxiliars administratives, treballadores familiars, educadores i treballadores socials. A vegades poc reconegudes, però per jo les més importants. Gràcies, gràcies i gràcies per estar sempre al costat dels que més ho necessiten. I gràcies a la feina que es fa des del Fons Pitiús de Cooperació, el qual vaig tenir la sort de presidir durant 4 anys. Per jo és l’exemple del que hauria de ser la política insular, tots junts, donant solucions als problemes de la nostra fràgil illa.

El meu motor ha set sempre la il·lusió per millorar es meu poble i sa meua illa. Però hi ha que saber dir adéu quan un sent que així ha de ser. Per això avui dic adéu a s’Ajuntament de Sant Josep. Dic adéu a una etapa que recordaré amb molta estima.

Ha set un plaer.