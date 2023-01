La polémica canción de Shakira y Bizarrap ‘Sessions #53’ no ha dejado indiferente a nadie. El tema ha salido a la luz y se ha convertido en número uno en tendencias de música a nivel global con 23 millones de visualizaciones en apenas nueve horas.

La colaboración entre estos dos grandes artistas ha dado mucho que hablar. Las redes sociales no han tardado en reaccionar a todas las indirectas más que directas que la artista colombiana no ha dudado en hacer hacia su expareja Gerard Piqué, y su actual novia, Clara Chía.

La letra de la canción carga de principio a fin contra Piqué y sobre la relación amorosa que tuvo lugar en su momento. La exsuegra del futbolista tampoco se ha salvado y se nombra en el tema musical.

Muchas celebridades como Ibai Llanos o India Martínez han decidido tirar del humor reaccionando a la nueva tendencia musical. El ‘streamer’, que es amigo de Piqué, ha hecho un directo escuchando el tema por primera vez y también se ha quedado igual de sorprendido que el resto. “La madre que me trajo a este mundo”, “Descansa en paz, Gerard Piqué” o “Yo no me esperaba que esto fuera tan ‘hardcore’”, han sido algunos de los comentarios que ha hecho Ibai.

Bizarrap y Shakira en el estudio mientras grababan: pic.twitter.com/MBSUglMzhR — Maik (@ItsMaikel) 12 de enero de 2023

Shakira explicando a Bizarrap que va a decir salPIQUE y CLARAmente pic.twitter.com/Qix096d2Av — Marina Alarcón (@Ma5rina) 12 de enero de 2023

¿Qué indirectas estáis analizando de la letra de la BZRP Music Session #53 de Shakira y Bizarrap? ¿QUÉ INDIRECTAS?



Pero si a Shakira solo le ha faltado dar el DNI de Piqué. pic.twitter.com/UfCRvPtzHW — WONDER ARAN RHAENYRA 🏳️‍🌈 🏳️‍🌈💚💜 (@tzantzi) 12 de enero de 2023

Clara Chia cuando salga de rumba y el Dj ponga Music Sessions #53 de Shakira y Bizarrap pic.twitter.com/4bZkH396t9 — 𝓓𝓲𝓪𝓷𝓪 (@labiciadicta) 12 de enero de 2023

Las personas cercanas a Piqué fingiendo que no escucharon la canción de Shakira y Bizarrap. pic.twitter.com/Eb6ez6hq6O — Joshua (@josharguedas) 12 de enero de 2023

El primer encuentro entre Bizarrap y Shakira en el estudio. pic.twitter.com/lCXO2YONlz — Manuel Huedo (@ManuelHuedo) 12 de enero de 2023

la amante de pique después de ver la session de shakira y bizarrap pic.twitter.com/5FAG4zkZte — 𝟙𝟙𝟙 (@ChechuLarrOk) 12 de enero de 2023

El tío que tiene un Twingo y un Casio después de escuchar la sesión de Bizarrap con Shakira. pic.twitter.com/WmooelPOUK — Adri Vélez (@ibuprofeno600mg) 12 de enero de 2023

Los equipos de marketing de Rolex y Ferrari con el video de Shakira y Bizarrap pic.twitter.com/Fuc1WwYj5g — Diego Lizarazo ⚡🍀🕊️ (@Diegolizarazol) 12 de enero de 2023

Piqué, ¿que opinas después de escuchar la sesión de shakira y bizarrap? pic.twitter.com/BmP7NSTk0e — gia (@geshail) 12 de enero de 2023