La educación ha cambiado, los exámenes y controles que antaño ponían a prueba a los conocimientos adquiridos por los alumnos durante el curso se llaman ahora "ejercicios puntuales no vinculantes"; "las emociones son ahora lo más importante", como todo el mundo sabe, y las respuestas a las pruebas ya no se dividen como en el pasado "en buenas y malas". Ahora, con la aplicación de la LOMLOE, todas son "respuestas diversas a diversas cuestiones".

Con estos elementos, una escenografía y vestuario adecuados y muchas dosis de humor, la tiktoker Meryfos triunfa en esta red social y también en Twitter, Facebook e Instagran con un vídeo que parodia la escuela del año 2027, a la luz de los cambios que introduce la LOMLOE en todas las etapas educativas de la enseñanza.

Su autora se viste y caracteriza de profesora en 1950, en 1980, en 2000 y finalmente en 2027, en un ejercicio de corrección de exámenes, adaptando su atuendo y discurso a cada una de las épocas que retrata. Así, en la escena de 1950 pide a un alumno que recite la lista de los Reyes Godos, pero el joven es reprendido inmediatamente por el imperdonable olvido en su respuesta del rey Teodorico I y castigado con un reglazo en la mano.

En 1980, una imaginaria clase de COU es abroncada tras un examen por no dominar las ecuaciones de tercer grado. "No vais a llegar a nada en la vida", manifiesta la profesora, antes de expulsar de clase a cuatro alumnos a la vez y reprender a cinco más por fumar en clase.

En 2000, la bronca es para una alumno que sitúa el inicio de la Revolución Francesa en 1790 en ven de en 1789. "Ya no sigo leyendo, no lo corrijo. Solo os pido cinco fechas y no acertáis ni una", protesta la maestra.

Pero en el viaje imaginario hacia la escuela de 2027 todo cambia, lo más importante es el bienestar de los alumnos y exámenes, que ahora se llaman "ejercicios puntuales no vinculantes". El José Antonio de 1950, ahora es una alumna que se llama Daenerys, como la reina de dragones de la serie Juego de Tronos, que responde en la prueba que la fotosíntesis "es hacerse fotos con las amigas", lo que merece el aplauso de la profesora "por juntar en su respuesta dos conceptos y demostrar una imaginación desbordante", obteniendo como calificación el término "audacia".

El vídeo ha obtenido multitud de respuestas en todas las redes sociales. Y también ha llamado la atención de personajes célebres, como el escritor Arturo Pérez Reverte. Que lo caracteriza con esta frase: "El cole en 2027. O antes. O casi ya",