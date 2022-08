Beth Oliver es una influencer mexicana que reside en Mallorca, según explica ella misma en sus vídeos. Tiene más de cinco millones de seguidores en su canal de TikTok, y ha dedicado varias publicaciones en esta red social a quejarse de la presencia pública del catalán en la isla.

“Esto me pasa porque estoy en Mallorca y supongo que en Barcelona también ¡pero en Madrid no!”, empieza afirmado en uno de sus vídeos, que titula “Cuando llegas a España y te das cuenda que…”. En él, se pasea por la ciudad quejándose de las señales de tráfico escritas en la lengua propia y oficial de Mallorca.

“Si eres turista y quieres leer las señales, en Mallorca no vas a entender ni madre”, afirma en tono de enfado y culmina “Aeroport en vez de aeropuerto”, con cara de preocupación y extrañeza. “Hay señales que son fáciles de entender pero hay otras que son muy complicadas ¡No entiendes ni madre!”, finaliza.

Quan viatges a un país, del que no en tens ni idea, i te fies del que t’han explicat en comptes d’informar-te mínimament, te passen coses així. pic.twitter.com/ot77DyNJbu — En Pere Jota (@enperejota) 17 de agosto de 2022

*NOTA: Tras la publicación de la noticia en Diario de Mallorca, el vídeo ha desaparecido de su cuenta de TikTok, pero sigue estando disponible tras ser publicado por otros usuarios en otras redes sociales

El reto de los contenedores de basura

"¡Estoy en Mallorca y aquí todo te lo ponen en catalán!", empieza otro vídeo mientras sale de casa camino de los contenedores de basura para demostrar que las indicaciones en catalán hacen imposible su comprensión.

“¿Qué chingado significa rebuig? ¡Porque no entiendo!”, afirma enfadada mientras señala un contenedor, que también cuenta con los símbolos pertinentes que indican lo que se puede lanzar en él. Y sigue su recorrido “Paper i cartró… por lógica digo papel y cartón”, se siente capaz de comprender mientras se señala la cabeza con el dedo índice. “Envasos lleuguers (sic)”, lee asombrada en otro contenedor, “I don’t know what is that!”, se queja en inglés.

La influencer culmina su visita a los contenedores entendiendo que vidre es “¿vidrio, no?”, se pregunta. El último contenedor supone un auténtico esfuerzo: “Per favor, dipositau la roba en bosses tancades… No sé que dije ¡Soy mexicana, no entiendo eso!”.

Sus padres son españoles

En otro vídeo, colgado en su canal de Youtube, la influencer nacida en 2002 explica sus orígenes y el motivo por el que reside en España, de donde son sus padres. En sus canales ha publicado numerosos vídeos sobre Mallorca, algunos con una prima mallorquina.

Esta no es la primera ocasión en la que un influencer critica el idioma propio de las islas. Hace pocas semanas, un joven argentino ya causó revuelo en las redes al publicar un vídeo en el que afirmaba que le daba "cosita" y le provocaba "incomodidad" escuchar hablar en catalán en Ibiza.