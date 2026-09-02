Vuelta al cole en Ibiza y Formentera: esta es la fecha en la que empiezan las clases en 2026

El curso escolar 2026-2027 en Ibiza y Formentera está a punto de comenzar. Miles de alumnos de las islas volverán a las aulas durante este mes de septiembre, aunque la fecha de inicio no será la misma para todas las enseñanzas.

La principal fecha marcada en rojo en el calendario es el jueves 10 de septiembre de 2026, cuando comenzarán las clases de Educación Infantil, Primaria, Educación Especial, Secundaria y Bachillerato, según la resolución presentada por la Conselleria de Educación al Consell Asesor del Calendario Escolar.

Este curso incorpora además una novedad: el primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años, tendrá por primera vez el mismo calendario escolar que el resto de enseñanzas. La medida responde a una petición de la Mesa de participación del sector de primer ciclo de Educación Infantil.

Cuándo empieza el colegio en Baleares

El 10 de septiembre de 2026 será el primer día lectivo para la mayor parte de los escolares de Baleares. Ese día también comenzarán las enseñanzas elementales y profesionales de Danza.

El resto de enseñanzas tendrá fechas de inicio diferentes:

10 de septiembre: Educación Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO, Bachillerato, primer ciclo de Infantil (0-3 años) y enseñanzas elementales y profesionales de Danza.

Educación Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO, Bachillerato, primer ciclo de Infantil (0-3 años) y enseñanzas elementales y profesionales de Danza. 21 de septiembre: Formación Profesional básica, de grado medio y de grado superior.

Formación Profesional básica, de grado medio y de grado superior. 23 de septiembre: Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA).

Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA). 24 de septiembre: enseñanzas elementales y profesionales de Música.

enseñanzas elementales y profesionales de Música. 28 de septiembre: Enseñanzas de Régimen Especial, incluidas las enseñanzas artísticas, las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) y las enseñanzas deportivas.

Curso escolar 2026-2027. / CAIB

Cuándo termina el curso escolar 2026-2027

Para la mayoría de las enseñanzas que siguen el calendario general, el curso finalizará el viernes 18 de junio de 2027. El calendario contempla 176 días lectivos para las enseñanzas básicas en Baleares.

Hay, sin embargo, algunas excepciones. Los alumnos de segundo de Bachillerato terminarán las clases el 20 de mayo de 2027, con el objetivo de facilitar la preparación de las pruebas de acceso a la universidad (PAU). Las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza finalizarán el 11 de junio de 2027.

En el caso de las Escuelas Oficiales de Idiomas, el curso terminará el 31 de mayo de 2027, mientras que las enseñanzas artísticas y deportivas finalizarán el 18 de junio. Los alumnos de los CEPA (Escuela de adultos) también acabarán el curso el 18 de junio.

Fiesta escolar unificada en Baleares

El calendario del curso 2026-2027 establece además una fiesta escolar unificada para el viernes 26 de febrero de 2027. Esta jornada se suma a los periodos de vacaciones y al resto de días festivos y no lectivos que contempla el calendario escolar.

Vacaciones de Navidad y Semana Santa en Baleares

El calendario también fija los principales periodos de vacaciones del próximo curso. Las vacaciones de Navidad comenzarán el 23 de diciembre de 2026 y se prolongarán hasta el 6 de enero de 2027, ambos incluidos. Por su parte, las vacaciones de Pascua serán del 25 de marzo al 4 de abril de 2027, también ambos incluidos.

A estos periodos habrá que añadir los festivos nacionales, autonómicos y locales, así como los días no lectivos que pueda establecer cada municipio o centro educativo dentro de los márgenes previstos por la normativa.