El domingo del Black Friday será el festivo estrella de 2027 en el comercio balear

Los representantes de los grandes establecimientos comerciales (vinculados a la patronal Anged) y de las tiendas tradicionales (Afedeco y Pimeco) tienen previsto reunirse a mediados de julio para acordar una propuesta con los diez festivos en los que el sector va a poder abrir sus puertas en 2027, con una fecha ‘estrella’ que es considerada como «irrenunciable» por los primeros: el 28 de noviembre, domingo posterior al Black Friday, al defender que se ha convertido en el más importante del año.

Fuentes de las grandes superficies señalan además su pretensión de incorporar en su propuesta inicial cuatro festivos de diciembre, aunque desde las patronales de las tiendas tradicionales se avanza que la cifra definitiva será de tres con casi total seguridad, al asumir que los sindicatos nunca aceptarían las que se reclaman desde Anged y se busca que la propuesta que se va a presentar al Govern sea respaldada por las tres partes.

Sobre este punto, se admite que se va a ceder ante la pretensión de los grandes de incorporar el 28 de noviembre si ellos asumen que sean tres las fiestas de diciembre con actividad en el sector.

El comercio busca que los diez festivos sean aprobados por unanimidad en el sector / B. Arzayus

Festivos de diciembre

Respecto a estas últimas, las que se barajan como las más probables son el 6 de diciembre, para evitar una excesiva concentración de cierres durante el Puente de la Inmaculada (días 6 y 8), ya que eso perjudicaría la oferta de productos frescos de alimentación; el 19 de ese mes (domingo anterior a la celebración de la Navidad); y el 26 (domingo) de nuevo para no concentrar jornadas consecutivas sin actividad.

Hay que tener en cuenta que los sindicatos suelen reclamar que solo haya dos festivos con apertura en diciembre, pero tradicionalmente se acuerdan tres como punto de encuentro con las grandes empresas, que reclaman cuatro alegando que se trata del periodo con mayor niveles de consumo vinculados a la celebración de las fiestas navideñas. El propio Black Friday se apunta como la fecha señalada por muchas familias para adelantar la compra de regalos aprovechando los descuentos que se hacen.

El 3 de enero

Otra de las fechas que el sector considera fundamental dentro del calendario de diez festivos con apertura para 2027 va a ser el domingo 3 de enero, el anterior a la celebración de los Reyes Magos, como uno de los días clave para la compra de regalos de último momento.

Mesa con Govern, patronales y sindicatos celebrada en octubre de 2025 para aprobar los festivos de este año / CAIB

Una festividad del próximo año que se da como segura en ese listado es el 25 de marzo (Jueves Santo), de nuevo para no concentrar jornadas sin actividad.

Se añade a esta lista el 5 de septiembre, al tratarse de un domingo a las puertas del inicio del curso escolar que también es aprovechado por muchas familias para la adquisición de material para las clases.

Una fecha clásica es la del 15 de agosto (festividad de la Asunción, que en 2027 coincide con un domingo), aunque es también una de las dos que se utilizan para que puedan ser intercambiadas por los Ayuntamientos con el fin de potenciar sus fiestas locales.

Sobre este punto, se pone de relieve que el hecho de buscar un acuerdo sobre los 10 festivos de 2027 en pleno verano se debe a la necesidad de que quede listo antes de mediados de noviembre, límite para que los Consistorios determinen sus modificaciones.

Hay que recordar que una vez que el sector empresarial del comercio acuerde una propuesta de diez festivos, será presentada a UGT, CCOO y USO para pactar posibles cambios a petición de estos, y el listado definitivo será remitido al Govern para su aprobación.