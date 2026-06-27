Una encuesta sobre el abandono escolar revela que uno de cada cuatro alumnos de Baleares ha pensado en dejar los estudios

Uno de cada cuatro estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Formación Profesional Básica de Baleares reconoce haber pensado alguna vez en abandonar los estudios. Esa es una de las principales conclusiones del cuestionario elaborado por el Consell Escolar de les Illes Balears a más de 10.000 alumnos para conocer cómo percibe el alumnado el abandono escolar y cuáles son los factores que, desde su punto de vista, favorecen este fenómeno.

Los resultados muestran que el 24,5% de los estudiantes ha pensado alguna vez en dejar de estudiar, frente al 75,5% que asegura no habérselo planteado nunca. Entre quienes sí lo han considerado, el principal motivo es el aburrimiento en clase, señalado por el 53% de los encuestados. A continuación, aparecen la sensación de que los estudios no tienen utilidad para su vida, las dificultades para aprobar, el exceso de clases teóricas y la preferencia por incorporarse al mercado laboral. También influyen problemas personales o familiares, el malestar dentro del centro y los conflictos con algunos profesores.

El cuestionario refleja, además, que una parte importante del alumnado mantiene una relación débil con el centro educativo. Aunque el 75% afirma sentirse parte de su instituto, uno de cada cinco solo experimenta ese sentimiento de manera intermitente y un 4,8% asegura no sentirse integrado en absoluto, un aspecto que el informe identifica como un factor de riesgo para el abandono escolar.

La transición entre Primaria y la ESO también llama la atención. El 46,2% de los estudiantes vive ese cambio con nerviosismo o miedo, aunque la mayoría afirma que se siente bien acogida al llegar a su nuevo centro educativo.

Otro de los aspectos que recoge la encuesta es la percepción sobre el aprendizaje. Cuatro de cada diez alumnos consideran que lo que estudian guarda poca relación con su vida o con su futuro, mientras que más de la mitad asegura que solo entiende las explicaciones en algunas ocasiones. Además, un 15,7% afirma que no recibe el apoyo necesario cuando encuentra dificultades para seguir las clases.

La relación con el profesorado también condiciona a los alumnos. Más de la mitad de los encuestados considera que depende del docente con el que le toque clase, y un 14,4% afirma que rara vez se siente valorado por sus profesores. Del mismo modo, los estudiantes identifican la disponibilidad y el reconocimiento por parte del profesorado como los factores que más les ayudan a sentirse capaces de aprender.

En cuanto al futuro académico, el estudio concluye que una mayoría del alumnado demanda una orientación más personalizada sobre las distintas opciones educativas tras finalizar la ESO. Además, casi cuatro de cada diez estudiantes aseguran encontrarse, al menos de forma ocasional, con dificultades externas relacionadas con la situación económica, los problemas familiares, la salud mental o las condiciones de vivienda, aspectos que también pueden dificultar la continuidad en los estudios.

Pepita Costa, presidenta del Consell Escolar de les Illes Balears, sostiene que este cuestionario permite conocer por primera vez de forma amplia “la percepción del alumnado sobre el abandono escolar” y considera que escuchar la voz de los jóvenes resulta “fundamental” para diseñar políticas educativas que respondan a las causas reales de este fenómeno.