Los psicólogos clínicos llevan al Govern a los tribunales por contratar a profesionales sin la especialidad PIR

Los psicólogos clínicos de Baleares han llevado al Ib-Salut a los tribunales por la contratación de profesionales sin la especialidad en Psicología Clínica para atender consultas de salud mental en centros de Atención Primaria. La Plataforma de Psicólogos Clínicos de Baleares, constituida por más de 70 psicólogos clínicos de las islas (la mayoría especialistas y algunos residentes PIR), ha formalizado una demanda contencioso-administrativa ante el Tribunal de Instancia número 4 de Palma después de que el Ib-Salut no haya respondido a la reclamación administrativa que presentaron en enero.

Así, el conflicto, que lleva meses abierto, en una nueva fase. En enero, este colectivo ya pidió al Ib-Salut que anulara la contratación de 16 psicólogos sin la especialidad clínica en centros de salud de las islas. Aquella reclamación era el paso previo antes de acudir a los tribunales. Transcurrido el plazo de tres meses sin respuesta expresa por parte de la Administración, los psicólogos han decidido judicializar el caso.

«La demanda ya está presentada oficialmente. Ahora lo que falta es que se inicien los trámites, que den una fecha para la primera vista y que el procedimiento se ponga en marcha», explica un portavoz de la Plataforma. La demanda sostiene que el Ib-Salut ha contratado a graduados en Psicología sin el título oficial de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica para desarrollar funciones asistenciales de salud mental en Atención Primaria. En concreto, el escrito señala 16 contrataciones: nueve en Mallorca, tres en Menorca y cuatro en Ibiza. Entre los centros afectados figuran Arquitecte Bennàssar, Coll d’en Rebassa, Pollença, Son Rutlan, Son Cladera, Portocristo, Camp Redó, Son Servera y Martí Serra, todos ellos en Mallorca.

El fondo de la demanda es que estos profesionales, según la Plataforma, están ocupando puestos y realizando tareas que corresponden a psicólogos clínicos especialistas. Defienden que la atención psicológica dentro del sistema público sanitario implica evaluar, diagnosticar y tratar problemas de salud mental que pueden ser complejos, incluso cuando llegan a Atención Primaria. Por eso sostienen que estas funciones deben recaer en profesionales con formación sanitaria especializada, es decir, con la especialidad PIR (la formación equivalente al MIR en Medicina).

Contratación de personal no especializado

La demanda no solo cuestiona la titulación de los profesionales contratados, sino también el procedimiento seguido por el Ib-Salut. Según la Plataforma, la vía de contratación ha sido «irregular» porque la Administración debería haber convocado un proceso público, con requisitos claros y posibilidad de concurrencia para los profesionales interesados. «Se ha contratado a personas, en teoría, por currículum, pero en la Administración no existe un buzón de currículums», critican.

El colectivo asegura además que sí había psicólogos clínicos interesados en ocupar esos puestos, pero que las plazas no se les ofrecieron. Por ello, pide que se declare no conforme a derecho la contratación de personal no especialista para cubrir funciones de psicología clínica y que el Ib-Salut deje de utilizar estos perfiles para prestar atención psicológica especializada en los centros de salud.

En paralelo, el conflicto se ha agravado con la creación de la nueva categoría de psicólogo general sanitario dentro del Ib-Salut, aprobada por el Govern a través de una enmienda incluida en la ley ómnibus. La medida ha salido adelante con los votos de PP, Vox y PSOE y, según la Plataforma, busca dar «apariencia de legalidad» a un modelo de contratación que ya estaba en marcha.

Los psicólogos clínicos también tienen pensado impugnar esta nueva categoría. Consideran que el problema de fondo es el mismo: la Administración crea una figura profesional a la que atribuye funciones que, según defienden, corresponden legalmente a los especialistas en Psicología Clínica.

«Son demandas diferentes. La primera es por unas contrataciones concretas ya realizadas. La segunda será por la creación de una categoría nueva a la que se asignan funciones que son propias de los especialistas», explica la portavoz.

La Plataforma sospecha que el Ib-Salut utilizará ahora esta nueva categoría para contratar a más psicólogos sin especialidad en Atención Primaria y, posiblemente, extender después ese modelo a otros ámbitos sanitarios. Temen también que los 16 psicólogos ya incorporados sean recategorizados para encajar en la nueva figura creada por el Govern.

Ahora, el caso queda en manos de la justicia. La demanda ya ha sido formalizada y la Plataforma espera que el tribunal inicie la tramitación del procedimiento. Mientras tanto, prepara también la impugnación de la nueva categoría de psicólogo general sanitario, con la que el Govern pretende consolidar un modelo que los psicólogos clínicos consideran «ilegal».