80 personas mayores disfrutan del mar por primera vez en las islas: "Tengo una sensación de capricho y de cumplir un sueño"

80 personas mayores y 40 cuidadores ‘paralizaron’ Calvià (Mallorca) durante más de una hora. Al ritmo de «Vamos a la playa, calienta el sol. Chi ri bi ri bi, po po pom pom», de Los Payos y «Será maravilloso, viajar hasta Mallorca», de Los Mismos recorrieron este lunes por la tarde los 400 metros que separaban su hotel de la playa de Magaluf con una ilusión especial: ver y entrar en el mar por primera vez en sus vidas.

Esta ilusión les dio la energía para no estar cansados 16 horas después de comenzar su viaje desde Extremadura, Castilla y León, Castilla– La Mancha o Andalucía. Algunos comenzaron sus andaduras a las 03:00 para llegar a las 06:00 a Talavera de la Reina rumbo al Aeropuerto de Madrid para aterrizar en Mallorca. Todo por ver el mar y montarse en un avión también por primera vez.

Primera vez en un avión

«Siento alegría por todo el cuerpo», confesó Francisco Lozano unos minutos antes de subir a la habitación del hotel, ponerse el bañador y cumplir su segundo sueño del día.

Vive en Mérida, tiene 77 años y subió por primera vez a un avión: «Al aterrizar pegó un zumbido y pensaba que había explotado una rueda».

Su compañero, José Macías, también se montó por primera vez en un aeroplano, aunque ya vio anteriormente el mar: «Fue en Cádiz cuando hacia la mili, pero nunca me bañé. Esta vez me estrenaré».

Esta iniciativa la ha llevado a cabo Nexus Integral, que es una empesa que se dedica a la gestión de residencias de mayores, y ha organizado este viaje para que su vigésimo aniversario deje recuerdos imborrables. «No podíamos permitir que se quedaran sin ver el mar», reconoció el gerente Óscar Ahijón.

Con 96 años en la playa de Magaluf

Invitaron este lunes, martes y miércoles a personas mayores como Raimunda Giménez a disfrutar de una experiencia inolvidable para ellos. Fueron entrando poco a poco, con cierto temor, y siempre acompañados de un cuidador. «El mar me está dando una sensación de capricho y de cumplir un sueño al mismo tiempo», sintió Raimunda a sus 95 años. «Creo que tengo menos años de los que tengo», añadió mientras recorría la orilla de la mano de su cuidadora.

Maximina Crespo fue la más valiente. Entró una primera vez, una segunda y una tercera. Sonreía. Se atrevió también a salpicar a algunos compañeros suyos como Juan Antonio Giménez, que se adentró en el mar acompañado de su bastón.

Solo ellos estaban en el mar. Nadie más que ellos disfrutaban de un agua cristalina aunque estuviera «fría» para Matea Sánchez, que a sus 96 años volvió a sentir la sal después de diez años sin hacerlo.

A las 19 horas encararon el trayecto de regreso al hotel con la ilusión de volver al día siguiente. Ana Moreno, que es trabajadora social y estuvo muy pendiente de ellos, vivió la jornada desde la responsabilidad: «No sentimos cansancio, es tensión de que no les pase nada y puedan disfrutar».

«Verles a ello así es la recompensa sentimental a nuestro trabajo», señaló antes de que se subieran a sus habitaciones para disfrutar de un bingo musical con premios para todos.