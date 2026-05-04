Alimentación
Mercadona invertirá 19,5 millones de euros en su nuevo centro logístico para pedidos online en las islas
La multinacional invertirá 19,5 millones de euros en una nave de 14.346 metros cuadrados que reforzará la logística de sus pedidos 'online'
Mercadona ha iniciado las obras de su futura Colmena en Palma, un almacén destinado en exclusiva a la preparación y reparto de pedidos online. La instalación estará ubicada en la calle Cal Jutge, y contará con una inversión prevista de 19,5 millones de euros.
El proyecto se enmarca, según la compañía, en su compromiso con un crecimiento sostenible y compartido, así como en su política de reinversión de una parte relevante de sus beneficios. Durante la fase de construcción participarán más de 25 proveedores, que darán empleo a unas 150 personas.
Una nave de más de 14.000 metros cuadrados
La nueva nave tendrá una superficie de 14.346 metros cuadrados y se levantará sobre una parcela de 13.271 metros cuadrados. Una vez entre en funcionamiento, el centro contará con más de 200 trabajadores, entre repartidores y preparadores de pedidos online.
La Colmena de Palma se sumará a las que Mercadona ya tiene en Valencia, Barcelona, Madrid, Alicante y Sevilla. Su lanzamiento está previsto para 2027 y permitirá, según la empresa, reforzar y optimizar el servicio de compra online en Mallorca.
Actualmente, Mercadona presta este servicio en la isla a través de su red de tiendas físicas, desde donde se preparan los pedidos que se entregan en Palma, Calvià, Santanyí, Inca, Llucmajor, Son Servera, Santa Margalida y otras zonas.
Mejoras en la preparación y el reparto
La compañía señala que su modelo online busca mejorar la experiencia de compra de "el jefe", como la cadena denomina internamente al cliente, mediante la web y la aplicación móvil.También destaca que este sistema introduce cambios organizativos y de procesos para optimizar la preparación y el reparto, aumentar la eficiencia y mejorar el servicio.
Para la distribución de los pedidos, Mercadona utiliza furgonetas con etiqueta ambiental ECO, motor diésel y transformación a GLP. Estos vehículos pueden transportar hasta 15 pedidos y cuentan con tres zonas de temperatura: ambiente, refrigerada y congelada.
Además, incorporan un sistema de descarga mecanizado que reduce la manipulación de la carga, minimiza los sobreesfuerzos para la plantilla y acorta los tiempos de descarga.
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