Piden 16 años de cárcel a un hombre por intentar quemar vivo a su inquilino por no irse de un piso

La Fiscalía solicita una condena de 16 años de prisión para un hombre acusado de intentar quemar vivo a su inquilino, al que roció con un líquido inflamable mientras dormía e intentó prender fuego el pasado verano en una vivienda de es Molinar, en Palma. La víctima despertó a tiempo y se enfrentó al acusado, que huyó sin conseguir provocar el incendio y fue arrestado poco después. Al parecer, el móvil del ataque fue la negativa del inquilino a dejar el inmueble. En el piso había en ese momento otras dos personas que tenían habitaciones alquiladas. La Audiencia Provincial tiene previsto celebrar la próxima semana una vista previa del juicio.

El sospechoso es un ciudadano ruso de 50 años, propietario de una vivienda en la calle Josep Amengual, en la barriada palmesana de es Molinar. De acuerdo con la investigación policial, el hombre tenía alquilado el inmueble todo el año excepto el mes de agosto, cuando pretendía disponer de él para pasar sus vacaciones en Mallorca. Así lo había acordado con sus inquilinos, pero estos no se habían marchado de la vivienda, alegando que tenían problemas para encontrar otro inmueble donde instalarse, y además le debían varias mensualidades.

Con un mechero

En este contexto se produjo el ataque en la mañana del 2 de agosto de 2025. La víctima explicó que a primera hora de la mañana se despertó por unos ruidos en la puerta de su casa. Descubrió entonces que alguien había tirado una piedra, pero no vio a nadie y se volvió a la cama. Poco después, descubrió que había un intruso en su habitación. Lo había rociado con un líquido, que pensó que era gasolina, y llevaba en las manos una maza y un mechero con el que amenazó con pegarle fuego.

La víctima y otro de los inquilinos consiguieron quitarle la maza, pero el intruso seguía con el mechero y, ante el riesgo de que lo encendiera, optaron por salir corriendo de la vivienda y pedir ayuda. Al lugar acudieron entonces varias patrullas de la Policía Local de Palma, que encontraron al acusado en los alrededores de la vivienda. Llevaba una mochila con una botella de parafina -un líquido que se utiliza para encender barbacoas-, una maza y otras herramientas que habría utilizado para forzar la puerta de la casa. Quedó detenido de inmediato y el juez de guardia decretó su ingreso en prisión preventiva, donde sigue recluido a raíz de la investigación llevada a cabo por el grupo de Homicidios de la Policía Nacional.

Dos delitos

El inquilino al que roció con el líquido inflamable tuvo que ser atendido en un centro médico, ya que la parafina le causó irritaciones oculares. La Fiscalía considera que el acusado actuó con la intención de matar al inquilino y que no lo consiguió porque este se enfrentó a él. Le imputa un delito de homicidio y otro de incendio, ambos en grado de tentativa, por los que reclama sendas penas de ocho años de prisión.

También solicita que se dicte una orden de alejamiento de diez años de la víctima y que la indemnice con 3.175 euros por las lesiones y los perjuicios. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha señalado una vista previa del juicio para el próximo lunes.