Alarma en el aeropuerto de Palma por un aviso de incendio en un vuelo procedente de Madrid

El aeropuerto de Son Sant Joan ha activado esta mañana un dispositivo de emergencia tras recibir un aviso de posible incendio a bordo de un avión procedente de Madrid. Los controladores han reordenado las operaciones para que el aparato, de la compañía Ryanair, aterrizada lo más pronto posible. Los bomberos han revisado la aeronave y han comprobado que no había fuego alguno, sino que se trataba de un fallo en el dispositivo que alerta de este tipo de incidentes. Tras realizar estas comprobaciones, el aeropuerto palmesano ha recuperado la normalidad.

Los hechos han ocurrido hacia las once de la mañana, cuando el vuelo FR2051 de Ryanair, procedente de Barajas, ha alertado a la torre de control del aeropuerto de Palma de que un indicador alertaba de un posible incendio. Según han informado los controladores aéreos, se ha dado prioridad a su aterrizaje, por lo que el resto de vuelos han recibido indicaciones para demorar su llegada a la isla.

El avión ha tomado tierra sin contratiempos y los servicios de emergencias se han hecho cargo de él. Dotaciones de los bomberos de Aena han acudido al aparato y han llevado a cabo una exhaustiva revisión. Tras descartar que se hubiera declarado un incendio a bordo, los especialistas han concluido que se trataba de una falsa alarma por un fallo en el dispositivo de detección de incendios. Tras revisar también la pista por la que ha transitado el aparato, Son Sant Joan ha retomado su actividad habitual.