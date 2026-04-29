La caída de la prórroga de los alquileres podría afectar a casi 40.000 familias de Baleares

Cerca de 40.000 hogares de Baleares se verán afectados por la derogación del decreto ley del Gobierno de España que permitía prorrogar por dos años los contratos de alquiler con fecha de vencimiento desde el 21 de marzo pasado y hasta el 31 de diciembre de 2027, para hacer frente a la crisis de acceso a la vivienda, especialmente en territorios donde el mercado inmobiliario está muy tensionado, como es el caso del archipiélago.

Según datos recopilados por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, a partir de fuentes de la Agencia Tributaria y el INE, en Baleares hay 39.747 contratos de alquiler que vencen entre este año y 2027, lo que, en caso de no renovación, afectará a 112.848 personas.

El delegado del Gobierno en las islas, Alfonso Rodríguez Badal, ha manifestado su "indignación por la situación generada para muchas familias a las que el rechazo de esta prórroga por parte de la derecha y la ultraderecha en el Congreso de los Diputados deja desprotegidos frente a escaladas desorbitadas de los precios, que son absolutamente inasumibles para la mayoría de la gente”.

Limitar los precios de alquiler

Rodríguez Badal ha insistido en que "el Govern balear, desde su responsabilidad y su competencia, no puede demorar por más tiempo las medidas para hacer frente a esta emergencia habitacional", y le ha instado nuevamente "a limitar los precios del alquiler y a declarar el archipiélago como zona tensionada para poder combatir, con la aportación de los 168 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda del Gobierno de España, la especulación inmobiliaria que está expulsando de sus hogares a muchos ciudadanos y a muchas ciudadanas en esta comunidad autónoma".

Prórroga de alquiler ya solicitada

El Gobierno recuerda que quienes hayan solicitado la prórroga de sus contratos de alquiler anteriormente a la derogación del decreto ley, ayer martes, quedan cubiertos por el plazo de vigencia de dicha norma. Por otra parte, el Ministerio de Vivienda ha habilitado un número de teléfono gratuito, el 047, para atender dudas y prestar asesoramiento a los afectados, en caso de que el asunto se judicialice.