Baleares señala al Gobierno Central por las largas colas en el proceso de regularización: "Las víctimas son los migrantes"

"El nivel de improvisación es vergonzoso, los primeros perjudicados y las víctimas de esta situación son los migrantes". El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha señalado esta mañana al Gobierno Central tras las largas colas que se han vivido durante los primeros días en que se ha puesto en marcha el proceso de regularización extraordinaria. En este sentido, Costa ha denunciado "el colapso" que se ha producido en las oficinas municipales derivado de esta situación.

"Hay que pensar que un certificado de vulnerabilidad no es un papel que se dé sin más, es un documento que implica una valoración por parte de los servicios sociales que no se hace en 5 minutos. ¿Se pueden imaginar el colapso que esto puede suponer para los servicios sociales de ayuntamientos? Se ha evidenciado la absoluta improvisación e irresponsabilidad de una regularización masiva decretada por Sánchez pero que después recae sobre las espaldas de ayuntamientos y las comunidades autónomas. Sánchez invita y paga Baleares", destaca Costa.

"La responsabilidad es del Gobierno"

El representante del Ejecutivo afirma que no se puede atribuir responsabilidades de esta situación a los ayuntamientos, ya que quien ha aprobado el decreto y quien debe aportar más recursos es el Gobierno Central. "Poner más medios es detraer de otro sitio. ¿Hay que perjudicar a otros servicios de carácter municipal? Es inaceptable. La responsabilidad no es de los ayuntamientos, es del Gobierno de España ya que es quien ha tomado la medida y es quien tiene que poner los recursos humanos suficientes en las oficinas de extranjería para prestar este servicio", expresa el portavoz.

Asimismo, también detalla que los ayuntamientos no tenían información respecto a las funciones que tendrían que desarrollar en la regularización hasta la publicación del texto en el BOE. "Alguien aprueba un decreto en Consejo de Ministros y al día siguiente está publicado en el BOE y los ayuntamientos se enteran de que tienen que hacer un informe. El nivel de improvisación y el caos es de tal calibre. Nadie del Gobierno de España ha hablado con ellos para coordinar acciones. Los primeros perjudicados y las víctimas de esta situación son los migrantes", determina Costa.

Aclarar dudas

Pòr su parte, el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, ha valorado positivamente el desempeño de los profesionales de los servicios públicos y su colaboración en el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes.

Rodríguez Badal ha subrayado que esta regularización, al igual que todas las que se han producido en etapas anteriores, requiere de la máxima coordinación institucional. Por este motivo, el delegado ha contactado esta mañana con el presidente de la Felib, a quien ha trasladado que la Delegación del Gobierno está a disposición de las entidades locales, para aclararles las dudas que puedan tener sobre el procedimiento de regularización. Cabe señalar que, a fecha de hoy, la Delegación no ha recibido ninguna consulta sobre la emisión del informe de vulnerabilidad, exigida solamente para algunos casos de regularización, y que es expedida por los ayuntamientos, además de otras entidades acreditadas.