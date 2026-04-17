Baleares ofrece 2.900 euros a alumnos de cuarto de ESO para estudiar en el extranjero: el plazo termina en cuatro días
El Govern abre el plazo en Baleares para las becas de inmersión lingüística en el extranjero
Duna Márquez
Estudiar inglés, francés o alemán en el extranjero este verano puede salir mucho más barato para decenas de familias de Baleares. La Conselleria de Educación y Universidades ha activado una convocatoria de ayudas para alumnado de 4º de ESO de centros públicos y concertados que permitirá acceder a programas de inmersión lingüística en varios países europeos durante el verano de 2026.
La convocatoria, abierta desde el 12 de abril, prevé al menos 104 ayudas y moviliza un total de 299.784 euros, con estancias en Irlanda, Reino Unido, Francia y Alemania. El objetivo es mejorar el nivel de idiomas del alumnado de las islas, especialmente en la expresión oral, a través de una experiencia real fuera del aula.
Hasta 2.939 euros por alumno para estudiar fuera de España
El Govern cubre el coste del programa mediante ayudas en especie. Las cuantías máximas asignadas según el destino y la lengua son las siguientes:
- Inglés (Irlanda o Reino Unido): Hasta 2.939 euros.
- Francés (Francia): Hasta 2.675 euros.
- Alemán (Alemania): Hasta 2.671 euros.
Mallorca se lleva la mayor parte de las plazas
La mayor parte de las ayudas previstas corresponden al programa de inglés, que contará con un mínimo de 82 plazas. De ellas, 65 serán para Mallorca, frente a siete para Menorca y diez para Ibiza, estas últimas también dirigidas a alumnado de Formentera.
Además, el programa de francés dispondrá de un mínimo de seis ayudas, mientras que el de alemán ofrecerá al menos 16. La distribución se realizará entre las distintas islas de la comunidad autónoma.
Irlanda, Reino Unido, Francia y Alemania: los destinos del verano 2026
La convocatoria incluye tres modalidades de inmersión. El programa de inglés se desarrollará en Irlanda y/o Reino Unido, el de francés tendrá lugar en Francia y el de alemán, en Alemania.
Todas las estancias estarán comprendidas entre el 15 de julio y el 31 de agosto de 2026, coincidiendo con las vacaciones estivales del alumnado.
El plazo para pedir la ayuda ya está abierto
Las familias interesadas deberán estar atentas al calendario, porque el plazo de presentación de solicitudes estará abierto del 12 al 21 de abril de 2026, ambos días incluidos.
La solicitud podrá presentarse de forma telemática mediante el trámite habilitado en la Sede electrónica de la Comunidad Autónoma o también de manera presencial en los registros oficiales..
Quién puede beneficiarse de estas ayudas
La convocatoria está dirigida al alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria de centros educativos sostenidos con fondos públicos de Baleares. La finalidad, según ha explicado la Conselleria, es reforzar la competencia lingüística en lenguas extranjeras, con especial atención a la práctica oral.
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