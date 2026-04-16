¿Fracaso de la segregación o herencia recibida? El choque por los "suspensos" en catalán del Plan Piloto

La publicación, por parte del sindicato STEI, de los datos sobre el Plan Piloto de Libre Elección de Lengua ha reabierto una brecha. Según el informe de 2024 que la propia Conselleria de Educación y Universidades le ha proporcionado, los alumnos de cuarto de primaria en los centros adheridos han obtenido una puntuación media de 38 sobre 100 en catalán, una cifra significativamente inferior a los 58 puntos registrados en castellano.

Para el sindicato, estas cifras no son una anécdota, sino la prueba de un retroceso lingüístico anunciado. La organización califica el plan de "nyap (chapuza) y asegura que los resultados evidencian un "desequilibrio que deja al catalán con sus peores registros históricos". Según su postura, la libre elección de lengua no está mejorando la competencia de los alumnos, sino que "agrava el desequilibrio lingüístico".

El sindicato ha sido tajante al exigir la "retirada del Plan segregador", argumentando que no existe justificación técnica para una medida que, a su juicio, "tira por tierra la aplicación del Decret de mínims". Además, vincula la existencia del proyecto a una decisión meramente política, señalando que el conseller Antoni Vera utiliza la lengua como moneda de cambio para "el apoyo parlamentario de Vox".

"Herencia" de los antiguos currículos

Por su parte, el conseller Antoni Vera ha rechazado frontalmente que estos suspensos sean responsabilidad directa de su gestión actual. Vera sostiene que los datos reflejan una "herencia" negativa del sistema anterior, al señalar que la evaluación se realizó sobre currículos que eran un "copiar y pegar" de los decretos estatales, sin una legislación autonómica propia que protegiera los estándares de conocimiento.

Para el conseller, el bajo nivel competencial es un "drama" estructural que afecta a toda la comunidad. "Tenemos cinco dramas: catalán, castellano, inglés, matemáticas y abandono escolar", ha afirmado, recordando que informes previos del Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears (IAQSE) ya alertaban de una pérdida de 15 puntos en catalán en Secundaria antes de la puesta en marcha del plan. Según su diagnóstico, el problema principal reside en la expresión escrita, una carencia que se repite tanto en catalán como en castellano y que responde a políticas educativas que, en su opinión, no situaban el conocimiento en el centro.

Ante las críticas, Vera ha pedido "prudencia" y "esperar a la evaluación final" que se realizará próximamente. Ha recalcado que los datos actuales son de una "evaluación inicial en la que todavía no se había aplicado" realmente el plan, por lo que no pueden usarse para medir su impacto real en el aprendizaje. "Cuando tengamos la evaluación final, se tomarán las decisiones bajo criterios técnicos y empíricos", ha subrayado el conseller.

Mientras el Govern defiende que el plan respeta escrupulosamente el Decret de Mínims y la "voluntariedad absoluta" de los centros, el STEI insiste en que los recursos destinados a este proyecto deberían utilizarse para "resolver los problemas reales", como la reducción de ratios y la mejora de infraestructuras.