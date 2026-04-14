Prohens se crece ante Vox tras la derrota de Orbán: "Vaya con cuidado con el populismo, no puede engañar a todo el mundo todo el tiempo"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha elevado este martes el tono frente a Vox en la sesión de control del Parlament balear en un debate sobre el impacto de la inmigración en la sanidad pública. La intervención de la dirigente autonómica, más contundente de lo habitual en este tipo de cara a cara, ha llegado en un contexto político marcado por la clara derrota del partido de Viktor Orbán en las recientes elecciones en Hungría: "Con todo mi respeto: vaya con cuidado con el populismo, de intentar engañar y confundir a los ciudadanos".

El intercambio ha arrancado con una pregunta directa de la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, sobre el coste anual de la atención sanitaria a los inmigrantes. La diputada ha planteado el asunto en términos de presión sobre el sistema y vincula ese gasto con el deterioro del servicio. "Miles de ciudadanos padecen listas de espera interminables e incluso mueren esperando una intervención", ha afirmado, antes de advertir de que el coste "es inasumible" y "puede poner en peligro la sanidad pública y los servicios públicos".

Prohens ha respondido situando el foco en el crecimiento demográfico de Baleares como principal factor de tensión. Según detalla, el aumento de población se ha traducido en 40.000 nuevas tarjetas sanitarias en dos años, lo que obliga al Ejecutivo autonómico a destinar "más recursos que nunca" al servicio de salud. Frente al planteamiento de Vox, la presidenta introduce un dato clave: la atención sanitaria a personas sin residencia legal representa "un uno por ciento" del total.

La jefa del Ejecutivo defiende ese modelo de cobertura. "Les debemos atender, no solo por razones de humanidad, sino también por salud pública de los ciudadanos de Baleares", señala, subrayando que el sistema sanitario no discrimina por origen administrativo. En este sentido, recuerda que el IBSalut "solo tiene un presupuesto y una contabilidad, no se distinguen partidas en función de a quién se atiende", en una réplica con la que ha buscado desmontar el enfoque de Vox basado en compartimentar el gasto.

El debate ha avanzado entonces hacia el terreno político. Prohens diferencia entre la sanidad universal que, según afirma, defiende su Govern, y el "turismo sanitario", una práctica que atribuye al nuevo decreto del Gobierno de Pedro Sánchez y que asegura no compartir. De este modo, amplía el foco del debate más allá de la inmigración irregular y lo sitúa también en las decisiones normativas del Ejecutivo central.

En la parte final del debate la presidenta ha endurecido el tono y ha dirigido un mensaje directo a la bancada de Vox. "Con todo mi respeto: vaya con cuidado con el populismo, de intentar engañar y confundir a los ciudadanos", advierte, antes de rematar con una afirmación de alcance más general: "Ya hemos visto que el populismo de derechas y de izquierdas no puede engañar a todo el mundo todo el tiempo".

La referencia, sin citarlo expresamente, remite al contexto europeo reciente y al resultado de las elecciones húngaras, donde el modelo político de Orbán, referente de Vox en el continente, ha mostrado signos claros de desgaste. En ese marco, la intervención de Prohens se interpreta en la Cámara como un intento de marcar distancia respecto a ese tipo de discursos sin romper el equilibrio parlamentario que sostiene al Govern.

El pasado domingo, la presidenta del Govern ya celebró como una "gran noticia para Europa" la victoria de Peter Magyar en las elecciones parlamentarias de Hungría: "Contundente victoria del Partido Popular Europeo, del europeísmo y del centro derecha como el único espacio capaz de aportar estabilidad y serenidad en estos tiempos de incertidumbre, actuando como baluarte de los valores de Occidente".